Isis Valverde encanta web ao compartilhar fotos com o filho

A atriz Isis Valverde encantou seus seguidores ao compartilhar fotos do final de semana ao lado do filho Rael em suas redes sociais

Neste sábado, 15, Isis Valverde (36) encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos ao lado do filho.

A atriz surgiu nos Estados Unidos, onde mora atualmente, com uma camiseta bege oversized por cima de uma camiseta de mangas cumpridas preta. Isis completou o look com uma calça jeans.

O pequeno Rael (4) estava esbanjando fofura com uma camiseta colorida com desenhos de skates e uma calça preta.

Mãe e filho surgiram nas fotos caminhando e abraçados. O menino ainda posou para fotos na beira da piscina e em um restaurante.

Os seguidores de Isis adoraram as fotos de mãe e filho e rasgaram elogios nos comentários! “Muito lindo esse seu filhote”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Lindos”.

