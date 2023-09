Gusttavo Lima encanta com clique raro ao lado do filho mais velho: "Tá enorme"

O cantor Gusttavo Lima encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique com o filho, Gabriel

O cantor Gusttavo Lima encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 15, ao compartilhar um clique raro ao lado do filho mais velho, Gabriel, que completou seis anos em junho.

Na foto postada no feed do Instagram, o menino aparece sentado no colo do pai, que está sem camisa, de bermuda e de boné. Ao dividir o registro com os seguidores, o embaixador apenas escreveu o nome do herdeiro na legenda da publicação, e acrescentou um emoji de coração.

Os seguidores se derreteram nos comentários. "Pai e filho simplesmente lindíssimos", disse uma seguidora. "Coisa mais linda", escreveu outra. "Ele tá enorme", observou uma fã. "Que gracinha", falou mais uma. "O bem mais precioso", comentou uma admiradora.

Além de Gabriel, Gusttavo também é pai de Samuel, fruto de seu casamento com a modelo e influenciadora digital Andressa Suita, com quem está junto desde 2012. O caçula da família completou cinco anos julho, e ganhou uma festa luxuosa com o tema 'Roblox', que é uma plataforma de games.

Suita compartilhou em suas redes sociais as fotos da comemoração, e se declarou para o herdeiro. "5 anos do nosso Samuel. Te amamos muito meu filho, que Deus te abençoe e te proteja sempre… Continue sendo esse filho incrível que você é… amamos você!!! Parabéns!!!!", escreveu a mamãe coruja.

Festa de aniversário cancelada

O cantor Gusttavo Lima decidiu não realizar sua tradicional festa de aniversário que reúne amigos e famosos em sua casa em Goiânia, capital de Goiás. O artista, que completou 34 anos no dia 3 de setembro, foi questionado sobre a comemoração, mas deixou claro que não iria acontecer. "Zero chance de acontecer", declarou ele para o portal LeoDias.

O motivo parece ser simples: ainda de acordo com o colunista, ele não quer fazer dois eventos em sua casa tão próximos. Recentemente, ele gravou um novo DVD na mansão, o que o deixou sem vontade de realizar um festão.