Giovanna Ewbank encanta os fãs ao mostrar semelhança entre os filhos, Bless e Zyan

Apresentadora Giovanna Ewbank postou montagem de fotos dos filhos, Bless e Zyan, e fez comparação entre os herdeiros

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 11h03

Giovanna Ewbank (35) encheu seu feed de amor nesta quinta-feira, 03, com fotos dos filhos!

A apresentadora publicou uma sequência de montagem de imagens de Bless (7) e Zyan (1), frutos de seu casamento com Bruno Gagliasso (39), com quem também tem Titi (8).

Na legenda da postagem em seu perfil no Instagram, a loira comentou sobre as semelhanças entre os herdeiros. Nas imagens, eles aparecem usando as mesmas roupas e fazendo caras e bocas bem parecidas.

“Sério! Eu tô EM CHOQUE com essa montagem que o@supportblessfez…GENTE!!!! A mesma carinha, a mesma roupinha, a mesma atitude Parece que o ZYAN está imitando o Bless nas fotos. (Coisa que inclusive ele faz o dia todo, kkkkkkkkk…pq Bless é o ídolo dele, se Bless grita, ele grita, se Bless pula, ele pula, se Bless gargalha e imita a gargalhada) mas essas fotos, são SURREAIS!!! Tô sem entender até agora!”, escreveu a mamãe coruja.

"Como pode a gente amar tanto essas criaturinhas que transbordam nosso peito?", comentou Julio Rocha. "O Zyan vai amar ver", disse a vovó Deborah Ewbank. "O DNA do amor é isso", se derreteu uma fã. "Eu não aguento a fofura desses Perfeitos!!! E entendo o Zyan, também sou fã do Bless!!", babou outra.

Recentemente, Giovanna mostrou Zyan usando um boné do pai: "De hoje... meu pinguinho fazendo graça com o "bimé" (boné na língua do Baby Z) do papito @brunogagliasso!!!".

Confira as fotos fofas dos meninos de Giovanna Ewbank: