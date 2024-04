Filhos de Thais Fersoza esbanjam fofura em novo ensaio fotográfico

Thais Fersoza celebra o Dia do Filho ao compartilhar novas fotos ao lado dos herdeiros, Melinda e Teodoro, frutos do casamento com Michel Teló

A atriz e apresentadora Thais Fersoza explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 5, ao celebrar o Dia do Filho. A estrela surgiu em um ensaio fotográfico ao lado dos dois filhos, Melinda e Teodoro, frutos do casamento com Michel Teló.

Na legenda, ela falou sobre a importância das crianças em sua vida.

"Eles são os amores da minha vida! Minha musa e meu gato, meu raio de Sol e meu brilho da Lua. Minha Tutú e meu Tusão! Com eles, cada dia é uma celebração infinita do amor, da alegria, da realização do meu maior sonho e da multiplicação da vida. Que orgulho eu tenho de vocês.. como sou grata a Deus por ser mãe de vocês! Vocês são a melhor coisa do mundo! Feliz Dia do Filho para os meus maiores presentes!", disse ela.

View this post on Instagram A post shared by Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza defende o Bate-papo BBB

No comando do Bate-Papo BBB junto com Ed Gama, Thais Fersoza e o companheiro de trabalho foram massacrados na internet no final de março após a entrevista que fizeram com o eliminado do BBB 24, o cantor Rodriguinho.

Após ter sido acusada de "passar pano" para o ex-BBB, ao compararem como conversou com ele e outros brothers, a esposa do cantor Michel Teló se pronunciou em sua rede social e se defendeu. A famosa então explicou que houve uma mudança na atração.

"Tinha muita coisa para falar, para conversar. Que noite! Cada programa tem uma linha editorial a seguir. Falamos o que era possível no momento. O programa poderia ter durado cinco horas e ainda não seria suficiente. A gente segue nosso roteiro. Cada participante tem um foco diferente. Cada programa tem uma abordagem. No nosso, o participante acabou de sair, é uma linguagem. O Café da Manhã (quadro do Mais Você), tem outra linguagem... Já deu tempo do participante encontrar a família, conversar um pouco...", falou.

Thais então explicou que a atração não está "engessada" e passa por algumas mudanças conforme o tempo. "Do primeiro, que foi com o Maycon, até hoje, nosso programa mudou. A linha editorial mudou, a abordagem mudou, cada programa tem abordagem bem definida", declarou.