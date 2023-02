Filhas de Khloé, Kim e Kourtney Kardashian se reúnem em nova foto e surpreendem fãs

As filhas de Kourtney, Kim e Khloé Kardashian surpreenderam fãs ao surgirem lado a lado em novas fotos

Neste sábado, 11, Khloé Kardashian (38) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos com as filhas das Kardashians reunidas.

Na primeira foto publicada pela influenciadora, apareciam os filhos de Kim Kardashian (42): North (9), Saint (7) e Psalm (3). Os filhos de Kourtney (43): Penenolpe (10) e Reign (8). A filha de Khloé, True (4), e a filha de Rob Kardashian (35), Dream (6).

A segunda foto publicada pela filha mais nova das Kardashians, apenas contava com as quatro meninas posando.

Quem não apareceu nos cliques foi a filha mais nova de Kim, Chicago (5). E o filho mais velho de Kourtney, Mason (13).

“Quando a tribo inteira tem uma vibe. Conseguir uma foto com a tribo INTEIRA será minha missão este ano”, escreveu Khloé na legenda da postagem.

Os seguidores da estrela do reality-show The Kardashian adoraram as fotos e rasgaram elogios às crianças. “A True é muito bonita! Muito feliz por você Khloé”, escreveu uma seguidora. E a Kardashian respondeu: “Obrigada! Ela é um anjinho doce”.

Outro fã ainda comentou: “Essas crianças são tão fofas”. E a modelo também respondeu o elogio: “Deus te abençoe”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Irmãs!

Quem também se reuniu recentemente foi Kim Kardashian e Kylie Jenner. As irmãs esbanjaram beleza ao surgirem renovando o bronzeado juntas.

Você é minha gêmea”, escreveu Kylie, na legenda da publicação em que posava ao lado de Kim.