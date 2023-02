Kim Kardashian e Kylie Jenner renovam bronzeado à beira da piscina

Irmãs socialites Kim Kardashian e Kylie Jenner aproveitam dia de muito sol para colocar o corpão para jogo

Nesta segunda-feira, 13, as irmãs socialites e empresárias Kim Kardashian (42) e Kylie Jenner (25) decidiram acabar com os corações dos internautas! Nas redes sociais, elas posaram juntas de biquíni, em uma foto publicada pela irmã caçula do clã.

“Você é minha gêmea”, escreveu a famosa, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. “Para todo o sempre”, completou Kim. As duas aparecem em espreguiçadeiras, renovando o bronzeado no dia de muito sol, com biquínis escuros, à beira da piscina.

Os comentários foram inundados de elogios para as influenciadoras. “Na minha cabeça, eu e minha amiga somos assim”, brincou um seguidor. “Muito amor entre irmãs nesta manhã”, comentou um outro. “As maiores”, exaltou uma internauta brasileira.

Veja a publicação de Kylie Jenner junto de sua irmã mais velha, Kim Kardashian, curtindo o sol na piscina:

Kylie Jenner e Kim Kardashian - Créditos: Reprodução / Instagram



Aniversariante!

Na semana passada, Kylie Jenner celebrou o aniversário de um ano do seu filho Aire. Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou diversas fotos com o herdeiro e ainda escreveu um texto emocionante para ele. Foi neste texto que Kylie confirmou oficialmente o nome do filho, já que, após o nascimento do menino foi dito que o nome dele seria Wolf. Após Kylie desistir do nome Wolf, ficou o mistério de como o menino se chamaria.

