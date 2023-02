Kylie Jenner celebra o primeiro aniversário do filho e revela o nome oficial do menino

A influenciadora Kylie Jenner foi às suas redes sociais celebrar o primeiro aniversário do filho e ainda revelou o nome do bebê

Nesta quinta-feira, 2, o filho de Kylie Jenner completou seu primeiro aninho de vida! Em seu Instagram, a mãe coruja fez uma bela homenagem para o filho e revelou o nome oficial do seu herdeiro após muitas dúvidas dos fãs.

“AIRE. Meu filho, minha lua, minhas estrelas. Melhor ano da minha vida com você. Você nos completa, meu anjo. Mamãe te ama. Feliz primeiro aniversário. Que Deus sempre te abençoe”, escreveu Kylie na legenda de um vídeo que continha vários momentos com o segundo bebê do relacionamento com o rapper Travis Scott.

Nesta postagem, foi a primeira vez que a modelo confirmou oficialmente o nome do filho, Aire. Após seu nascimento, foi revelado que o nome do menino seria Wolf. Porém, após um tempo Kylie veio à público dizendo que não havia gostado do nome e que teria mudado o nome do irmão de Stormi.

Quem também celebrou o aniversário de Aire foi Kim Kardashian. A influenciadora e ex-esposa de Kanye West publicou nos stories de seu Instagram uma foto de sua filha Chicago com o primo.

“Feliz aniversário doce Aire! Nós te amamos muito! Os primos te adoram e mal podemos esperar para brincar sempre com você! Estamos com você para a vida! Mal podemos esperar para uma vida cheia de memórias”, escreveu Kim na legenda da foto.

A vovó Kris Jenner compartilhou uma foto com o netinho mais novo e se declarou: “Feliz aniversário para o meu neto precioso Aire! Você é o menino mais doce e com o sorriso mais doce e é a luz nas nossas vidas! Você traz muito amor e alegria para a nossa família e nós o adoramos! Que fofura, eu não acredito que você fez 1 ano! Eu te amo com todo o meu coração para sempre e sempre”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kris Jenner (@krisjenner)

Reprodução: Instagram

Família em festa!

A família Kardashian-Jenner está em clima de festa! Isso porque, nesta última quarta-feira, 1, foi aniversário da primeira filha da Kylie Jenner, Stormi Webster.

Para celebrar os cinco aninhos da primogênita, Kylie Jenner fez uma postagem emocionante em suas redes sociais.