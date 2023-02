Stormi, filha de Kylie Jenner e Travis Scott, completa 5 anos e ganha declaração da mãe

Em suas redes sociais, a empresária Kylie Jenner comemora o aniversário de sua filha Stormi, com o rapper Travis Scott

Nesta quarta-feira, 1, a pequena Stormi (5), filha da empresária e influenciadora Kylie Jenner (25) e do rapper Travis Scott (31), completou cinco anos de idade! Para celebrar a data tão especial, a modelo fez uma publicação apaixonada em suas redes sociais. Além dela, o casal também é pai de Aire, de apenas 11 meses.

“Eu te dei o dom da vida e a vida me deu o dom de você. a garota mais especial. Esse rostinho. Vou sentir falta disso, pois você continua mudando. 5 anos amando você e para sempre mais. Eu sempre estarei lá para você para a garota da tempestade”, escreveu Kylie, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos publicadas pela mamãe coruja, Stormi aparece em diversos momentos para lá de fofos. Em uma, ela aparece com uma proteção para abafar sons rosa e uma jaqueta de couro. Já em outra, a pequena surge vestida de anjinha. Além de muitas outras. Nos comentários, fãs e amigos da empresária tiraram um tempo para desejar tudo de melhor nessa nova etapa da vida da criança.

Veja a publicação da empresária e socialite Kylie Jenner, comemorando a chegada dos cinco anos de sua filha Stormi, fruto de seu relacionamento com o rapper texano Travis Scott:

Kylie Jenner comemora aniversário de Stormi - Créditos: Reprodução / Instagram



Após término com Travis Scott, Kylie Jenner publica foto de lingerie

Kylie Jenner elevou o clima nas redes sociais ao publicar uma foto só de lingerie! A postagem, inclusive, foi vista como uma indireta para o ex da empresária, Travis Scott, em meio a boatos de término do casal. Não é a primeira vez que Kylie e Travis rompem. Os pais de Stormi e Aire já colocaram um ponto final na relação em 2017, mas voltaram em 2020. Desta vez, fontes próximas afirmam que o casal não está junto desde o fim do ano por conta do estilos de vida divergentes.

