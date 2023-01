Kylie Jenner posta selfie de lingerie após término com cantor Travis Scott

O casal teria terminado pela segunda vez, e Kylie Jenner compartilhou fotos ousadas nas redes sociais

Kylie Jenner (25) compartilhou as fotos nesta segunda- feira, 18, em meio aos boatos crescentes em torno de um suposto término de seu relacionamento com o rapper Travis Scott (31), pai dos dois filhos dela. Caso o fim do relacionamento seja confirmado, será a segunda vez que eles rompem desde 2017.

“Quer ser a minha esposa?”, perguntou alguém no espaço de comentários do álbum compartilhado por Kylie. “Propagando beleza”, escreveu outra pessoa. “Estou obcecado por você”, declarou uma terceira. “O Travis não te merece…”, afirmou mais um fã.

Fontes próximas ao casal informaram que eles não estão mais juntos desde as festas de final de ano, quando Kylie foi viajar com a irmã Kendall Jenner (27) e amigos à Aspen para celebrar a véspera de Ano Novo. Os dois já haviam se separado anteriormente, mas voltaram em fevereiro de 2020 e tiveram mais um filho no começo do ano passado.

Uma fonte afirma que "Kylie e Travis estão dando um tempo novamente, eles deveriam passar as férias juntos, mas ela foi para Aspen para ficar com sua família e amigos lá. Isso já aconteceu tantas vezes antes, eles são conhecidos por terminarem e voltarem várias vezes, mas sempre permanecem amigos e grandes co-pais."

O motivo da separação, segundo fontes próximas ao casal, tem a ver com o estilo de vida diferente do casal: “Kylie está muito focada em seus filhos e em seus negócios (…) Ela não é uma grande festeira. Travis é o oposto. Ele gosta de festejar. Eles definitivamente têm focos diferentes”, comentou.

Esses dias, a empresária comemorou nas redes sociais que sua marca “Kylie Cosmetics” completou sete anos, e em seu Instagram ela agradeceu a todos os seus mais de 373 milhões de seguidores e fãs pelo apoio durante todos esses anos, dando a ela o título de jovem bilionária e uma fortuna estimada em mais de 3 bilhões.

