Quanta fofura! Sabrina Sato se derrete ao mostrar aula de yoga com a filha, Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato publicou alguns vídeos em suas redes sociais para comemorar o Dia Internacional do Yoga nesta quarta-feira, 21, mas um detalhe chamou atenção de seus seguidores. É que sua filha, Zoe, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, roubou completamente a cena ao aparecer no registro.

Sabrina costuma compartilhar detalhes de sua rotina intensa de treinos para manter o corpão em dia. Mas o que os seguidores da musa não sabiam é que ela recebe uma forcinha de sua única herdeira para completar os exercícios. Além de participar da atividade, a pequena ainda incentiva e ajuda a mãe a se posicionar corretamente.

No vídeo compartilhado nos stories do perfil oficial de Sabrina no instagram, a musa aparece vestida com um conjuntinho verde neon enquanto se alonga na varanda de seu apartamento. É então que a menina aparece com uma roupinha parecida: “Olha a professora Zoe! Que linda, ajuda a mamãe!", diz a instrutora de Yoga da apresentadora que registra a cena fofa.

Filha de Sabrina Sato dá um show de fofura ao praticar yoga com a mãe - Reprodução/Instagram

Zoe pratica Yoga com Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Zoe pratica Yoga com Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Recentemente, a menina, que tem apenas três aninhos, também divertiu os seguidores de Sabrina com um pedido inusitado para a mãe. No vídeo, a famosa apareceu conversando com a menina no carro, quando de repente a pequena lhe surpreendeu com um pedido de silêncio. A apresentadora sempre arranca risadas dos fãs ao mostrar momentos engraçados com Zoe em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato choca com pernas esculpidas ao posar de micro shorts:

A apresentadora Sabrina Sato chamou a atenção ao revelar suas curvas sarados em mais um look estiloso. Dessa vez, a artista fez fotos ao surgir na Globo para trabalhar e roubou a cena ao surgir usando uma combinação casual cheia de atitude. De shortinhos jeans curtinho e uma blusa de frio colorido bem volumosas