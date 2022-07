Filha de Marcos Mion vai fazer internato de liderança na Suíça

O apresentador Marcos Mion explicou a escolha da filha de 13 anos em fazer internato de liderança

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 14h42

Marcos Mion (43) revelou através das redes sociais que está na Suíça para a missão de deixar a filha Donatella, de 13 anos, em um internato de liderança.

Ao lado da esposa, Suzana Gullo, o apresentador explicou que a herdeira decidiu ela mesma pelo programa e que queria ficar seis meses. Porém, o papai contou que ele não estava pronto para isso, assim, a família decidiu que ela ficará por 15 dias na escola.

"E HOJE MINHA PRINCESA GANHOU ASAS PRÓPRIAS… Saiu debaixo da minha asa pela 1ª vez! Foi seu pedido de Natal: fazer um internato na Suíça pra estudar Leadership (liderança). COM 13 anos!!! Hahaha", disse o artista.

A estadia de Doninha casou com as férias de Mion do Caldeirão. "Era tanto o que eu não tava pronto que fiz de tudo para casar minhas férias com o período que ela ia ficar “internada” e pedi pra Nena ( @suzanagullo ) organizar uma viagem por perto para nós estarmos ali 'do lado'. Qualquer coisa eu conseguiria chegar 'rápido'", contou.

Em seguida, ele comentou que está muito orgulhoso da filha e mandou mensagens de incentivo para outros pais. "Se ela queria isso? Não. Tenho todo orgulho do mundo do quanto ela está pronta pra conquistar o mundo, do quanto ela QUER isso! Mas eu…eu sou um pobre pai lidando com o fato de que minha bebê já não é mais uma bebê! Me deixem!", concluiu.

CONFIRA A MENSAGEM DE MARCOS MION PARA OS SEUS SEGUIDORES

"Pais, uma coisa que falo no meu livro “Pai de Menina” - que vai ser relançado com capítulos novos no próximo dia dos pais - é que você tem que ser o extremamente dedicado durante a 1’ infância pq são nesses 10 primeiros anos da vida dela que você vai inserir e imprimir valores PRIMORDIAIS sobre que tipo de adolescente e adulta ela vai ser. Estou colhendo isso na prática agora! E vale muito a pena criar uma menina empoderada, consciente e determinada!

O foco do estudo dela vai ser liderança, mas ela tinha que escolher mais dois temas. Ela escolheu: Activism (ativismo) e Fashion (moda). Tá vendo? Ela é o mix perfeito da criação do pai e da mãe!

Vai meu amor! O mundo é seu. Conquiste-o! Incendei-o! Divirta-se e construa sua história! Seu legado! Eu, seu pai, estarei sempre aqui há um passo. Pra tudo que você precisar. Se estender a mão, vai encontrar a minha. Se estiver cansada, se cair, eu te coloco de pé de novo! Só não desista nunca!

Seja forte, corajosa e lembre que ninguém é “mais” nada do que você. Principalmente nenhum homem.

Vai minha obra-prima, meu orgulho! Live your life the fullest!".