Marcos Mion completa 43 anos e ganha declaração de Suzana Gullo: ''Vivemos do nosso amor até hoje''

Suzana Gullo relembra início do relacionamento com Marcos Mion e presta linda homenagem no aniversário de 43 anos do apresentador

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 12h20

Dia de festa na casa da família Gullo Mion! Isso porque o apresentador Marcos Mion está completando mais um ano de vida nesta segunda-feira, 20!

Nas redes sociais, o comandante do Caldeirão, da TV Globo, ganhou uma homenagem mais que especial da esposa, Suzana Gullo, em seu aniversário de 43 anos.

Em seu perfil no Instagram, Suzana compartilhou um vídeo com compilados de fotos mostrando a evolução da relação, de 2005 a 2022. A designer recordou quando os dois se conheceram e contou que o artista estava desempregado na época.

Celebrando a união de 17 anos, ela se derreteu ao falar da personalidade de Mion, com quem tem três filhos, Romeo, Donatella e Stefano.

"Que sorte a minha! 17 anos comemorando seu aniversário juntinhos. De festa na disco, à final da NBA, picnic em casa, bolinho no meio da minha químio, show do Lulu, barco em Miami… temos uma vida tão linda e bem vivida juntos. Hoje, não quero falar do apresentador incrível que me enche de orgulho, nem do ativista e humanitário que você é e comove nosso país, mas do meu NENO, meu amor que casei, na época, desempregado, um cara diferente de todos que eu já tinha vivido, que me fez sair da zona de conforto, me fez redescobrir o Brasil (sim, eu morava fora e nem sabia direito quem era esse tal de Marcos Mion) e me deu a família mais linda do mundo", começou escrevendo.

"Casamos por amor e vivemos do nosso amor até hoje. Meu Marcos que acordava mau humorado (e aprendeu que não vale a pena), meu oposto, que dorme de madrugada, devora os livros mais cabulosos, ensina as crianças a crescerem no rock, o cara que pega avião um dia sim outro não só pra estar com a gente nas horas vagas, que faz o melhor tostex do mundo, que me ensinou (quem diria!) a fazer risoto, que me traz uma taça de vinho toda vez que precisa me convencer de algo…".

"O menino magrelo que virou gigante, de físico e de coração, que fala que não come doce, mas misteriosamente os bolos amanhecem pela metade, que acorda as crianças todos os dias com a mesma música dos Beatles.. São tantas memórias e tantas recordações que a única coisa que quero pedir hoje é que Deus te ilumine e te cubra de bençãos e que você tenha muita saúde pra que possamos viver momentos como esses forever and ever! Parabéns meu eterno amor, te amo infinito!", finalizou Suzana.

Nos Stories, Suzana ainda dividiu com os fãs o início das comemorações em família.

Marcos Mion surpreende ao mostrar coxas saradas

Marcos Mion deixou os fãs com os queixos caídos ao se despedir de seus 42 anos com um vídeo de seu treino na academia. O famoso chamou atenção ao exibir as coxas musculosas e brincou: "Meu último post com 42 anos para provar que... Os 40 são os novos 30! E uma biscoitada, né? Porque dá trabalho, viu? (risos) Então deixa um comentário para me incentivar a chegar aos 44 ainda melhor!".

Confira a linda homenagem de Suzana Gullo para Marcos Mion: