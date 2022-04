Filha de Deborah Secco rouba a cena ao fazer desafio de dança com a mãe: ''Coisa mais linda''

Atriz Deborah Secco solta o rebolado em vídeo com a filha, Maria Flor, e deixa web encantada com coreografia divertida

Redação Publicado em 11/04/2022, às 09h40

A atriz Deborah Secco (42) compartilhou um momento encantador com filha, Maria Flor (6), fruto de seu relacionamento com o ator Hugo Moura (31), no último final de semana, 10.

Nas redes sociais, a artista e a herdeira arrasaram ao recriar os passos de Desenrola Bate Joga de Ladin, música que se tornou viral nos aplicativos de vídeo, devido a coreografia divertida.

"Essa reboladinha dela é a coisa mais linda!", declarou a global ao se derreter pela filha na legenda da postagem.

Nos comentários, é claro, os fãs foram só elogios a dupla: “Maravilhosas!”, dispararam. “Minha dupla favorita”, continuaram. “Eu amo vocês”, afirmaram alguns.

Ainda recentemente, Deborah Secco apareceu curtindo um dia de folga na praia combinando o biquíni com sua filha, Maria Flor.

