Em flagra, Deborah Secco impressiona ao exibir corpo real na praia

Atriz Deborah Secco foi fotografada em dia na praia com a família e roubou a cena com sua beleza

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 13h51

A atriz Deborah Secco (42) foi flagrada com a família na praia neste sábado, 26.

No bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a artista foi fotografada curtindo o dia de sol com o marido, o ator Hugo Moura (32), e com a filha Maria Flor (6).

Usando um biquíni sem alça de cor azul, Deborah Secco roubou a cena na areia com seu corpo escultural e sua forma real.

No local, ela foi vista se refrescando no mar e brincando com a herdeira ao dar mergulhos.

Na rede social, Deborah Secco arranca suspiros ao compartilhar seus cliques de biquíni. Recentemente, ela impressionou ao fazer selfies renovando o bronzeado.

Na última semana, a atriz e a família tiveram um final de semana agitado com aniversário de Hugo Moura e Maria Flor como daminha de casamento pela primeira vez.

Veja as fotos do flagra de Deborah Secco com a família na praia:

Fotos: Fabricio Pioyani/AgNews