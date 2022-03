Atriz Deborah Secco e a filha, Maria Flor, combinam biquínis coloridos em dia de praia no Rio de Janeiro

Redação Publicado em 13/03/2022, às 15h33

A atriz Deborah Secco (42) aproveitou o restinho do final de semana, 12, para curtir o dia de sol no Rio de Janeiro com a filha, Maria Flor (6), fruto de seu casamento com o ator Hugo Moura (31).

As duas, que não esconderam a diversão, foram clicadas se refrescando na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca. Além disso, as duas estavam usando biquínis com a mesma estampa colorida.

Nas fotos, tiradas pelo paparazzi, mostra a artista e a herdeira também se divertindo antes de correr para o mar.

Ainda recentemente, Deborah Secco arrancou suspiros ao compartilhar fotos estratégicas de biquíni renovando o bronzeado.

Deborah Secco e a filha combinam biquínis em dia de praia no Rio:

Fotos/Fabricio Pioyani AgNews