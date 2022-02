Filha de Deborah Secco rouba a cena ao fazer coreografia ensaiada com a mãe em vídeo: ''Lindas''

Atriz Deborah Secco fez vídeo fazendo coreografia de dança com a filha, Maria Flor, e encantou os fãs

A atriz Deborah Secco (42) compartilhou um momento encantador com filha, Maria Flor (6), fruto de seu relacionamento com o ator Hugo Moura (31), no último final de semana, 20.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou em um vídeo em que às duas aparecem dançando muito ao som da música Socadona, sucesso internacional cantora Ludmilla (26) em parceria com Mariah Angeliq, Mr Vegas e Topo La Maskara.

"Domingo aqui em casa a gente dança! Hoje ela escolheu essa música da super talentosa, que eu tanto admiro Ludmilla, e me ensinou a coreografia!", detalhou. "Com vocês mamãe e Maria Flor!", continuou ela

Nos comentários, é claro, os fãs foram só elogios a dupla: “Lindas”, dispararam. “Que coisinha mais fofa”, continuaram. “Ela é a sua cara”, afirmaram alguns.

Deborah Secco dança sucesso de Ludmilla com a filha, Maria Flor: