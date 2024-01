Fabiola Gadelha faz rara aparição com os três filhos

Em nova foto nas redes sociais, a apresentadora Fabiola Gadelha surge em momento inédito com os três filhos e o marido em um lindo dia ensolarado

A apresentadora Fabiola Gadelha surgiu ao lado dos seus três filhos, Adrian, Adriel e Yarin, e do marido, Bruno Amaral, em um post inédito nas redes sociais. Desta vez, a família aproveitou o dia ensolarado para curtir um parque aquático.

Com looks combinando, eles surgiram com uma peça de roupa preta e a outra estampada com plantas e flores. Na legenda, "Family", afirma Fabíola.

Nos comentários, choveram elogios para a família. "Que família linda vocês construíram, minha amiga! Toda felicidade do mundo pra vocês!", afirmou um internauta. "Que família linda", escreveu outro. "Adorei todos de roupas da mesma estampa....vocês são 10", comentou mais um.

Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

O aniversário de Yarin

Em abril de 2023, Fabiola Gadelha usou as redes sociais para compartilhar novas fotos da festa de aniversário da filha caçula, Yarin, fruto de seu casamento com Bruno Amaral. A menina completou seu primeiro ano de vida no dia 18 de abril e ganhou uma festa luxuosa dos papais corujas. O evento, que aconteceu em um buffet em São Paulo, teve como decoração o tema de princesas, e algumas personagens animaram a comemoração.

Para a festa, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido rosa, com muito brilho, e uma tiara com uma coroa. Fabiola apostou em um vestido justo, da mesma cor. O papai e os irmãos de Yarin, Adrian e Ariel, também usaram looks no mesmo tom.

Ao compartilhar as fotos da festa, Fabiola agradeceu por proporcionar uma noite especial para a herdeira. "Um pouquinho da noite mágica que vivemos no niver da Yarin! Sentimos a presença do nosso Deus em cada momento! Sem palavras pra agradecer tanto amor e dedicação de uma equipe inspiradora!", escreveu ela.