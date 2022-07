Em podcast, Bruno Gagliasso se emociona ao falar sobre racismo e a criação de seus filhos

Bruno Gagliasso desabafa sobre racismo e a criação dos filhos durante entrevista com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 14h52

Recentemente, Giovanna Ewbank (35) animou muito a web ao anunciar seu mais novo podcast ao lado de Fernanda Paes Leme (39). O episódio de estreia do novo projeto rolou na última terça-feira, 05, e teve Bruno Gagliasso (40) como o primeiro convidado.

Na última quinta-feira, 07, o ator usou seu Instagram para publicar um trecho muito emocionante da entrevista que realizou com sua esposa e melhor amiga.

Na cena em questão, ele não segurou as lágrimas ao conversar sobre racismo e a criação de seus três filhos, Titi (9), Bless (7) e Zyan (2).

O vídeo começa com Gioh questionando: “E quais são os seus medos reais, na sociedade que a gente vive, em relação aos seus filhos?”. Ao que Bruno responde prontamente: “Violência”.

“Mais ainda com a Titi e o Bless, né? Lógico. Porque a gente vive em um país racista, em um país em que as pessoas são assassinadas sem um porquê”. Então, Fepa o interrompe dizendo: “Quer dizer, o porque existe… A cor da pele”. “Exatamente”, concordou o artista.

“Então, eu vou ter que ter um papo diferente do que eu vou ter com o Zyan, por exemplo. Se o Zyan parar em uma blitz, vai ser diferente do que se o Bless parar em uma blitz”, refletiu Gagliasso. “E esses papos já acontecem?”, perguntou a loira. “Já acontecem! Isso está na vida de quem é preto, né? Não tem jeito. É difícil, mas é um papo que tem que ter. Tem que ter”.

"[É um papo] que dói, mas a melhor forma de defendê-los é dando informação, é ensinando e sendo verdadeiro. A verdade sempre é reveladora. Ela pode doer, dói na ohra, mas depois ela ensina. E eu quero meus filhos fortes. Eu quero meus filhos ensinando outras crianças, quero que meus filhos façam a diferença”, afirmou o pai-coruja ao final.

Como legenda do post, ele escreveu: “A gente riu, chorou, gargalhou, discutiu, falou sério e se emocionou no primeiro episódio do Quem Pode, Pod com Bruno Gagliasso e você não pode perder!”.

Confira o trecho emocionante da entrevista de Bruno Gagliasso no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme: