Giovanna Ewbank celebra sucesso na estreia do podcast com Fernanda Paes Leme: ''Muito felizes!''

Giovanna Ewbank comemora sucesso na estreia do podcast 'Quem Pode, Pod' e agradece a parceira, Fernanda Paes Leme, e o marido, Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) usou as redes sociais para comemorar a estreia de seu podcast com Fernanda Paes Leme (39)!

O primeiro episódio do Quem Pode, Pod, que teve Bruno Gagliasso (39) como convidado, foi disponibilizado na terça-feira, 05, por meio do canal no YouTube de Gioh.

Na noite de quarta-feira, 06, a influenciadora digital fez um agradecimento especial em seu feed no Instagram ao compartilhar uma série de matérias sobre a repercussão do vídeo e se declarou para Fepa, sua amiga e parceira no projeto, e para o marido, com quem tem três filhos, Titi (8), Bless (7) e Zyan, de quase 2 aninhos.

"Que estreia meus amores! Que estreia! Foram tantas as matérias que saíram na imprensa repercutindo o primeiro episódio do “Quem Pode, Pod”, que a gente ainda nem conseguiu ver tudo! Fora os tweets, os posts no Instagram e todas as mensagens que estamos recebendo sobre o podcast!!! MUITO MUITO OBRIGADA!!!", começou escrevendo.

"OBRIGADA, a todos vocês! OBRIGADA a @fepaesleme que entrou de cabeça nesse projeto que eu tanto queria realizar, e não poderia ser com ninguém mais senão com ela! Mulher forte, linda e inteligente! Eu estou muito feliz e me divertindo demais com você cuma! OBRIGADA ao amor da minha vida e melhor amigo @brunogagliasso pela sinceridade, pelo amor que trata tudo e todos, por estar de alma aberta, e por mostrar mais uma vez o porquê eu sou até hoje perdidamente apaixonada por você!", declarou ainda.

Ao finalizar, Gioh fez questão de agradecer aos fãs: "O nosso episódio piloto já tem mais de meio milhão de views em 24 horas, vocês têm noção que estamos falando de um vídeo de quase duas horasss?? MEU DEUSSS! Estamos muito felizesss! Amores do Gioh, amores da Fepa e Amores do Bruno, muito obrigadaaaaaa! EU AMO VOCÊS!!!!".

Bruno Gagliasso relembra briga entre Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme

Durante o podcast, Bruno Gagliasso recordou uma treta entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme logo após terem se conhecido e comentou que Fepa não foi em seu casamento. Ao se defender, a atriz revelou que foi desconvidada. “A Giovanna deu a ideia de eu escolher os homens e ela escolher as mulheres. Já pensando na oportunidade de eliminar a Fernanda. O que eu deveria dizer? ‘Ok, mas a Fernanda vai continuar porque ela é minha melhor amiga e eu já convidei’. Só que eu não fiz”, explicou o ator. “Você que era meu amigo. A Giovanna era alguém que estava chegando e não tinha nada a ver com isso. Mas eu fiquei muito chocada de ver que a nossa amizade tinha muito essa fragilidade“, disparou Fernanda.

