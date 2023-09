Eles cresceram! Filhos de Debby Lagranha roubam a cena em novas fotos

Debby Lagranha abre álbum de fotos com os filhos e o tamanho das crianças chama a atenção

A ex-atriz e veterinária Debby Lagranha agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar novas fotos com seus dois filhos, Maria Eduarda e Arthur, frutos do casamento com Leandro Amieiro. A mamãe coruja abriu um álbum de fotos com os herdeiros em um dia de diversão e o tamanho das crianças chamou a atenção.

Maria Eduarda já está com 10 anos de idade, enquanto Arthur tem 2 anos. Eles apareceram sorridentes ao posarem com a mãe em um hotel.

Com isso, os fãs elogiaram a família. “Que família mais linda”, disse um seguidor. “Sua filha é a sua cara”, declarou outro. “Que perfeição”, escreveu mais um.

Festa de aniversário da filha de Debby Lagranha

Em junho deste ano, Debby Lagranhaencantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário da filha mais velha, Maria Eduarda, que completou 10 ano no dia 6 de junho.

Para comemorar a data especial, a atriz e médica veterinária organizou uma festa com o tema do filme da Disney, Encanto, em um parque do Rio de Janeiro, e mostrou a aniversariante e suas amigas se divertindo nos brinquedos.

"O inesperado mais perfeito aconteceu! E justamente, pra comemorar os 10 anos da Duda Furacão. Meu Deus, foi inesquecível! Obrigada. Pra quem não teria festa hein... que festa!!!!! Sem dúvida, a felicidade dos nossos pequenos é a nossa… e Duda estava eufórica e realizada", começou.

E completou: "Obrigada amigos e família (inclusive os que estavam em energia). A primeira década de vida foi comemorada em grande estilo… e com grandes convidados. Viva a Mirabel, opa, quer dizer… viva a Duda!!!!", finalizou a atriz.