Debby Lagranha comemora o aniversário da filha com festa luxuosa: "Foi inesquecível"

Maria Eduarda, filha de Debby Lagranha e Leandro Amieiro, ganhou uma festa temática ao completar 10 anos

Nesta terça-feira, 13, Debby Lagranhaencantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário da filha mais velha, Maria Eduarda, que completou 10 ano no último dia 6. A menina é fruto de seu casamento com Leandro Amieiro.

Para comemorar a data especial, a atriz e médica veterinária organizou uma festa com o tema do filme da Disney, Encanto, em um parque do Rio de Janeiro, e mostrou a aniversariante e suas amigas se divertindo nos brinquedos.

"O inesperado mais perfeito aconteceu! E justamente, pra comemorar os 10 anos da Duda Furacão. Meu Deus, foi inesquecível! Obrigada. Pra quem não teria festa hein... que festa!!!!! Sem dúvida, a felicidade dos nossos pequenos é a nossa… e Duda estava eufórica e realizada", começou.

E completou: "Obrigada amigos e família (inclusive os que estavam em energia). A primeira década de vida foi comemorada em grande estilo… e com grandes convidados. Viva a Mirabel, opa, quer dizer… viva a Duda!!!!", finalizou a atriz, que também é mãe de Arthur, que está com 1 ano.

Confira as fotos da festa de aniversário da filha de Debby Lagranha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🐾 Debby Lagranha (@debbylagranha)

Homenagem de aniversário

A filha de Debby Lagranha completou 10 anos no dia 6 de junho, e na ocasião, ganhou uma linda homenagem da mamãe coruja nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e médica veterinária, casada com Leandro Amieiro, compartilhou as fotos de um ensaio fotográfico que realizou ao lado da primogênita, e a parabenizou.

"Há 10 anos atrás minha vida começou, nascia a minha maior e melhor parte de mim. Meu maior sonho se tornou realidade às 10:24 da manhã, e nessa mesma hora eu entendi tudo. Principalmente, o que era o amor. De repente 10! 10 anos?! Como o tempo passa rápido, mas se eu fechar os olhos lembro de cada detalhe vivido, e tenho tanto orgulho de você minha pequena grande mulher. Minha filha, primogênita, minha melhor amiga, companheira pra todas as horas. Eu não sei como vivi tantos anos sem tu!", começou a artista.

"Você, que é exatamente do jeitinho que eu imaginava desde minha infância, que pedia a Deus. Como sou abençoada. Um furacão. Meiga, carinhosa, decidida, geniosa. Persistente, engraçada, teimosa, muito esperta… tagarela, gosta de ajudar e de se fazer presente. Você é luz, você é alegria, você é vida. [...] Parabéns. 10 anos muito bem vividos, essa sabe aproveitar a vida!!! E que venham os próximos anos, as próximas fases e aventuras... estarei sempre aqui. Seja muito feliz Dudinha. Feliz vida, feliz dia, feliz novo ciclo. Feliz aniversário. Viva a Duda", escreveu a artista em um trecho da homenagem.

