Com cliques encantadores, Debby Lagranha celebra aniversário da filha: "Melhor parte de mim"

Debby Lagranha prestou uma linda homenagem no aniversário de 10 anos da filha mais velha, Maria Eduarda

Debby Lagranha usou as redes sociais para comemorar uma data mais que especial. Maria Eduarda, sua filha com Leandro Amieiro, com quem está casada há 11 anos, completou 10 anos de vida nesta terça-feira, 6, e a mamãe coruja fez questão de celebrar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e médica veterinária compartilhou as fotos de um ensaio fotográfico que realizou ao lado da primogênita, em que as duas estão usando um vestido branco, e prestou uma linda homenagem.

"Há 10 anos atrás minha vida começou, nascia a minha maior e melhor parte de mim. Meu maior sonho se tornou realidade às 10:24 da manhã, e nessa mesma hora eu entendi tudo. Principalmente, o que era o amor. De repente 10! 10 anos?! Como o tempo passa rápido, mas se eu fechar os olhos lembro de cada detalhe vivido, e tenho tanto orgulho de você minha pequena grande mulher. Minha filha, primogênita, minha melhor amiga, companheira pra todas as horas. Eu não sei como vivi tantos anos sem tu!", começou a artista.

Debby seguiu a homenagem: "Você, que é exatamente do jeitinho que eu imaginava desde minha infância, que pedia a Deus. Como sou abençoada. Um furacão. Meiga, carinhosa, decidida, geniosa. Persistente, engraçada, teimosa, muito esperta… tagarela, gosta de ajudar e de se fazer presente. Você é luz, você é alegria, você é vida. Meu colo sempre estará pronto pra te receber, dona dos meus melhores abraços e dos meus beijos babados e apertados. Que papai do céu te proteja, te guie e te guarde. E que você nunca perca essa sua essência, que contagia por onde passa (e deixa tudo fora do lugar também). Que seu dia seja tão especial (mas aguarde que é só o início das comemorações), e que seu novo ciclo seja repleto de muita saúde, porque de resto nada lhe faltará."

E completou: "Pra você, hoje e sempre, todo amor, sabedoria, felicidade, prosperidade, paz e realizações. Voe alto minha Maria, o mundo é seu! Obrigada por me dar o melhor título do mundo, o de mãe. Com você, aprendo todos os dias e busco ser melhor. Eu te amo muito, muito, muito,muito mas muito mesmo, e quero poder estar do seu ladinho, de mãos dadas por toda vida. Para rir, para fofocar, para brincar de esconde esconde ou contar uma piada sem graça. Estarei aqui, sempre pronta pra te dar esse colinho, te ouvir, aconselhar e conversar. Que nossa amizade e parceria seja eterna. Vida, minha vida. Parabéns. 10 anos muito bem vividos, essa sabe aproveitar a vida!!! E que venham os próximos anos, as próximas fases e aventuras... estarei sempre aqui. Seja muito feliz Dudinha. Feliz vida, feliz dia, feliz novo ciclo. Feliz aniversário. Viva a Duda."

Além de Duda, Debby e Leandro também são pais de Arthur. O caçula do casal fará dois anos de vida em setembro.

Confira a homenagem de Debby para a filha:

