Debby Lagranha divide clique raro com o marido ao comemorar aniversário de casamento

Debby Lagranha (31) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 26, ela completou 11 anos de casada com Leandro Amieiro.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que ela e o marido aparecem usando um look branco, e se declarou ao celebrar as Bodas de Aço.

"Hoje, fazemos 11 anos casados. Nossa bodas de Aço – O elemento que garante estabilidade, que mesmo sob forte impacto, ele deforma, mas não se rompe. E que sorte a minha ter você, namorado, meu parceiro de vida, de aventuras, de loucuras… e que sorte a nossa, de nos escolheremos todos os dias", disse ela no começo da publicação.

A artista seguiu a declaração fazendo um agradecimento ao amado. "Que esse seja só o início da nossa história e obrigada por escrever tantas páginas lindas comigo. Obrigada pela nossa família. Obrigada por ser tão companheiro, por me fazer crescer, amadurecer, por me completar e me fazer tão feliz."

"Nem sempre é fácil, nem tudo são flores, mas com respeito, amor e aquele jeitinho, a gente chega longe… e dessa arte, nós dominamos! Te amo! Que venham mais e mais e mais e mais anos (eu que lute)", completou ela.

Debby e Leandro, vale lembrar, são pais de Maria Eduarda (9) e Arthur (1). Recentemente, a atriz publicou algumas fotos de um lindo ensaio fotográfico que realizou com os herdeiros, e fez uma declaração para eles. "O melhor de mim. O amor sem fim", escreveu ela.

Confira a declaração de Debby Lagranha para o marido:

