Debby Lagranha ostenta curvas perfeitas ao surgir de biquíni na piscina: "Maravilhosa"

A atriz Debby Lagranha chamou a atenção dos seguidores ao exibir toda sua beleza durante o momento de lazer

Debby Lagranha (31) impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao publicar várias fotos exibindo toda sua beleza natural.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e médica veterinária mostrou aos fãs que estava aproveitando o dia ensolarado para renovar o bronzeado e dar um mergulho na piscina.

Nos cliques, ela surgiu usando um biquíni fio-dental roxo, exibindo seu corpão impecável. Ela também completou o visual com uma saída de praia branca e óculos escuros. Já na legenda do post, Debby falou sobre a importância de aproveitar os momentos de lazer.

"A vida também é feita de pausas. (Olha quem fala). E por aí, seu momento só seu, aquela hora do respiro, está em dia?", escreveu a artista, mãe de Maria Eduarda (9) e Arthur (1), fruto de seu relacionamento com Leandro Amieiro.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Muito, muito gata. Arrasou", escreveu outra. "A cada dia mais maravilhosa", afirmou uma admiradora. "Sereia linda", falou uma fã.

Confira as fotos de Debby Lagranha de biquíni:

Cliques com a filha

Recentemente, Debby Lagranha encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques com a filha mais velha, Maria Eduarda (9). Nos cliques publicados, a atriz surgiu combinando o biquíni com a herdeira, um modelo com uma estampa colorida, e impressionou ao mostrar toda sua beleza natural e boa forma. Já na legenda, a artista aproveitou para fazer uma declaração para a filha.

"Minha menina… eu pisquei e você tá assim, fazendo carão. Não é seu aniversário, mas esses últimos dias mais do que nunca vi que meu bebê cresceu. Não estão sendo dias fáceis, né?! Mas é assim! Crescer não é fácil, amadurecer dói. Mas entender e ter pessoas ao nosso lado, deixa tudo menos difícil. Cicatrizes de uma pandemia que ainda estão em aberto, muitas mudanças, perdas… um irmão", disse ela no começo da publicação.

