De biquíni, Debby Lagranha exibe corpaço ao curtir dia na praia com a filha

Debby Lagranha (31) encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 3, ao compartilhar uma sequência de cliques com a filha mais velha, Maria Eduarda (9).

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz e médica veterinária surgiu combinando o biquíni com a herdeira, um modelo com uma estampa colorida, e impressionou ao mostrar toda sua beleza natural e boa forma. Além disso, Duda também fez carão, caretas e várias poses para a mamãe coruja.

Já na legenda, a artista aproveitou para fazer uma declaração para a herdeira, fruto de seu relacionamento com Leandro Amieiro. Os dois, aliás, também são pais de Arthur (1). "Minha menina… eu pisquei e você tá assim, fazendo carão. Não é seu aniversário, mas esses últimos dias mais do que nunca vi que meu bebê cresceu. Não estão sendo dias fáceis, né?! Mas é assim! Crescer não é fácil, amadurecer dói. Mas entender e ter pessoas ao nosso lado, deixa tudo menos difícil. Cicatrizes de uma pandemia que ainda estão em aberto, muitas mudanças, perdas… um irmão", começou ela.

"Sabe filha, vendo essas fotos meu coração transbordou, porque é assim que quero te ver… meu furacão não senta, não para de falar, faz careta, ocupa todos os cômodos da casa, pula, grita, ri, faz 53737 coisas ao mesmo tempo, me deixa tonta, mas essa, é você. E eu, admiro sua certeza, sua segurança e autoestima. Eu admiro sua coragem e bravura... Eu admiro sua disposição em ajudar e maturidade pra entender. E saiba que mesmo na hora do medo, da raiva, da frustração, eu também vou estar te admirando… mas com as minhas mãos estendidas e meu colo pronto pro seu abraço."

Por fim, Debby se declarou para a filha. "Você, que me ensinou o que é o amor , que me fez mãe. Que me fez entender a vida , ter medos das coisas mais bobas só por ter você , que me mostrou que eu não vivia antes da sua chegada. E sabe esse carão da foto que você ama fazer, filha? Pois é….as vezes, a gente tem que meter a cara e acreditar. E eu, acredito. Você é incrível. Que sorte a minha. Te amo @dudaafuracao", finalizou.

Confira as fotos de Debby Lagranha com a filha:

