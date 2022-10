Com 'bolo' diferente, Debby Lagranha comemora aniversário de 31 anos ao lado dos filhos

A atriz e médica veterinária Debby Lagranha comemorou o aniversário de 31 anos ao lado dos dois filhos, Maria Eduarda e Arthur

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 21h52

Debby Lagranha completou 31 anos de vida nesta segunda-feira, 3, e comemorou a data especial ao lado de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e médica veterinária compartilhou algumas fotos e vídeos da festa intimista ao lado dos filhos, Maria Eduarda (9) e Arthur (1), e no lugar do tradicional bolo, ela soprou as velinhas com uma pizza de chocolate.

"E não é que vocês conseguiram arrancar meu sorriso! Obrigada. Todos os dias, vocês são meu melhor presente! Agora é oficial, passei dos 30. Obrigada família, amigos, obrigada a todos pelas mensagens, carinho e por toda energia. #3.1", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, Debby recebeu mensagens de felicitações dos amigos e fãs. "Feliz aniversário, muita saúde e felicidades", disse uma seguidora. "Eitaaa que alegria. E meus parabéns pra você. Muitas felicidades e tudo de melhor na sua vida e da sua família sempre!", desejou outra. "Parabéns, felicidades hoje e sempre com muita saúde!", falou uma fã.

Confira os cliques da festa de aniversário de Debby Lagranha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🐾 Debby Lagranha (@debbylagranha)

Aniversário do filho

Arthur, o filho caçula de Debby Lagranha e Leandro Amieiro, completou seu primeiro ano de vida em setembro, e nas redes sociais, a atriz mostrou os detalhes da festa que o herdeiro ganhou. Como o menino é chamado de raio de sol pela família, esse foi o tema da festa. Nas imagens publicada pela atriz no Instagram, é possível ver o bolo decorado, os docinhos e também alguns detalhes da decoração, que também teve alguns girassóis e balões azuis e amarelos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!