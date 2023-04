Debby Lagranha encanta ao surgir sorridente ao lado dos filhos: "O melhor de mim"

Debby Lagranha encantou os seguidores ao postar um ensaio fotográfico ao lado dos filhos, Maria Eduarda e Arthur

Debby Lagranha (31) encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao surgir ao lado dos filhos, Maria Eduarda (9) e Arthur (1).

Em seu perfil no Instagram, a atriz e médica veterinária publicou algumas fotos de um lindo ensaio fotográfico que realizou com os herdeiros, fruto de seu relacionamento com Leandro Amieiro, e se declarou para eles.

"O melhor de mim. O amor sem fim", disse a artista, que aparece nas imagens usando um vestido longo branco. Os filhos de Debby também estão com roupas claras. Duda surgiu com um vestido de alças e Arthur com uma camisa e uma bermuda bege.

Os internautas elogiaram os cliques. "Que família linda!", disse uma seguidora. "Que lindos", escreveu outra. "Nossa, como sua filhinha se parece com você", observou uma fã. "Que fotos lindas. Parabéns", comentou mais uma.

Confira as fotos do ensaio fotográfico de Debby Lagranha com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🐾 Debby Lagranha (@debbylagranha)

Fotos de biquíni

Recentemente, Debby Lagranha impressionou os seguidores ao publicar várias fotos exibindo toda sua beleza natural. Nas redes sociais, a atriz mostrou aos fãs que estava aproveitando o dia ensolarado para renovar o bronzeado e dar um mergulho na piscina.

Nos cliques, ela surgiu usando um biquíni fio-dental roxo, exibindo seu corpão impecável. Ela também completou o visual com uma saída de praia branca e óculos escuros. Já na legenda do post, Debby falou sobre a importância de aproveitar os momentos de lazer. "A vida também é feita de pausas. (Olha quem fala). E por aí, seu momento só seu, aquela hora do respiro, está em dia?", escreveu a artista.

