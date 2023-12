Ela cresceu! Filha de José Loreto surge gigante em fotos na praia

Filha de José Loreto com Débora Nascimento surge gigante em fotos com o ator na praia; a menina roubou a cena com seu charme

A filha de José Loreto com a atriz Déboras Nascimento, Bella Loreto, de cinco anos, roubou a cena ao surgir em novas fotos com o pai na rede social. Nesta terça-feira, 26, o ator postou fotos com sua única herdeira e encantou.

Curtindo o momento com a menina na praia, o famoso surgiu com seu novo visual platinado, adotado após o fim de seu último papel na novela das sete, Vai Na Fé, e a garota se destacou com seu charme e fofura.

"Onde eu aprendi o que era praia! Viva nossas raizes! Viva nossas famílias", disse ele na legenda ao exibir os registros fofos com Bella. Nos comentários, os internauatas admiraram a dupla. "Tão lindo de ver", elogiaram. "O sorriso parece do pai", opinaram.

Vale lembrar que José Loreto e Débora Nascimento se separam um ano após o nascimento da primogênita. O casal, que se conheceu nos bastidores da novela ‘Avenida Brasil’, em 2012, engatou um romance e chegou a oficializar a união em uma cerimônia secreta em 2015. Mas a relação chegou ao fim em 2019 em meio às especulações de traição.

Em entrevista à Revista CARAS, o ator relembrou o cancelamento que sofreu na época da separação, por conta dos boatos: "Fiquei com medo de atrapalhar e atrapalhou, perdi muitos trabalhos e acho que a vida tem me mostrado que eu estou fazendo o meu caminho sem apagar por onde passei. Acabou me fortalecendo”, disse Loreto.

