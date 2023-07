José Loreto desabafa: 'Passei por um cancelamento muito bravo'

Em entrevista na Revista CARAS, José Loreto analisa a atual fase de sua vida com Vai na Fé após ter sido cancelado em O Sétimo Guardião

O ator José Loreto foi entrevistado pela revista CARAS desta semana e abriu o coração ao analisar a atual fase de sua carreira. Em um trecho da conversa, ele contou que sofreu com o cancelamento que sofreu na época de O Sétimo Guardião e ficou feliz com o seu atual sucesso na novela Vai na Fé.

"Estou feliz, porque passei por um cancelamento muito bravo, mas me reergui no lugar que mais amava. Eu estou pelo meu trabalho, não estou por causa de fofocas. Eu sempre quis deixar os personagens na frente, o meu trabalho é o melhor do que eu quero oferecer para as pessoas. Quero que os diretores que trabalham comigo me empreguem até meus 80 anos. Eu não quero ser a fofoca, quero ser ator", disse ele.

Então, ele comentou sobre a sua trajetória nos últimos anos. "Eu estava numa ascendência muito legal, tinha feito um baita filme do José Aldo, depois fui chamado para O Sétimo Guardião, como antagonista, então, estava ocupando um lugar que eu nunca tinha ocupado, estava fazendo peças e aí acontece tudo aquilo. Lógico que deu medo, foi tipo um zerei o game, voltei à estaca zero, mas vamos embora. Fiquei com medo de atrapalhar e atrapalhou, perdi muitos trabalhos e acho que a vida tem me mostrado que eu estou fazendo o meu caminho sem apagar por onde passei. Acabou me fortalecendo, para eu ser mais persistente, acreditar mais em mim, para saber que fofocas e coisas não me resumem. Não sou só isso. Sou pai, filho, homem, um cara amadurecendo, um cara desconstruído, sou um monte de coisa", afirmou.

Por fim, o ator contou o que aprendeu com toda a exposição em sua carreira e vida pessoal. "Acho que aprendi, mas eu não domino, porque muita coisa machuca ainda. Entendi que, além de ator, sou um comunicador, as pessoas me conheceram melhor no Amor e Sexo, botei minha cara a tapa lá, mostrei minha desconstrução ao vivo, me coloquei como José. Quando estou em evidência em um trabalho, o holofote fica mais forte. Eu me acostumei, mas, ao mesmo tempo, vou a padaria de bermuda furada e esqueço que as pessoas me conhecem (risos)", declarou. Quer ler a entrevista completa com José Loreto? Clique aqui para acessar.

Terapia para lidar com término

Solteiro, após o término de seu relacionamento com Rafa Kalimann desde do início de janeiro deste ano, o ator José Loreto abriu o jogo em entrevista à GQ Brasil e confessou que precisou fazer terapia para lidar com o fim do namoro.

"Foi bem caótico, eu estava no início de um processo e no fim de outro. Um término de relação cheio de opinião, de achismos, de equívocos. É difícil. Sorte que eu estava muito atarefado, trabalhando muito, então acabou preenchendo esse vazio. Não tive muito tempo para olhar [a repercussão] e passei um pouco por cima, sabe?", comentou ele, revelando que recorre à terapia uma vez por semana para lidar com os ataques e os comentários indesejados que recebe na internet em torno da vida pessoal.