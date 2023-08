José Loreto revela vontade de viver Chorão nos cinemas

Após polêmicas, ator José Loreto fala sobre carreira musical e conta que quer interpretar o cantor Chorão, do Charlie Brown Jr. nos cinemas

O ator José Loreto, que vive o cantor Lui Lorenzo na novela das sete da Globo, Vai na Fé, contou durante sua participação no Mais Você com Ana Maria Braga na última quinta-feira, 03, se pretende se lançar na carreira musical.

O famoso afirmou que ama música, mas que não pretende investir nessa carreira. No entanto, o artista revelou que tem vontade de fazer personagens musicais e deu como exemplo o cantor Chorão (1970-2013) da banda Charlie Brown Jr.

“Eu acho que minha carreira como ator já me ocupa muito, mas amo a música. Tenho vontade de fazer coisas musicais. Um filme do Charlie Brown. Já falei com diretor, com filho, mulher, quero fazer o Chorão. Quero fazer esses personagens, mas não sou um cantor e um ator de musical”, disse ele.

Ana Maria Braga comentou que ele “parece” um cantor. “Eu engano. Sabe o motivo de Lui Lorenzo tirar a roupa? Para ninguém perceber que eu desafino”, confessou.

Durante o programa, Loreto ainda ganhou uma joia especial de Ana Maria. Ela encomendou um colar com a gravação de um registro de José e sua filha, Bella, fruto do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento, que chegou ao fim em fevereiro de 2019. O artista ficou emocionado com a atitude da apresentadora e agradeceu o presente: "Que coisa linda, carregar a minha filha no peito”, disse.

Carolina Dieckmann esclarece polêmica com José Loreto

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais para colocar um ponto final na polêmica envolvendo o ator José Loreto, que foi acusado de dar em cima da ex-BBB Eslovênia Marques, comprometida com Lucas Bissoli. A loira explicou sua decisão de se envolver na discussão sobre os flertes do artista.

Carolina contou que decidiu se pronunciar sobre a polêmica, depois de ter seu nome envolvido entre as supostas investidas de Loreto: “A pessoa é envolvida em uma fofoca do nada, tenta sair da fofoca porque está feliz com o trabalho, porque está tudo certo, mas não consegue porque quando alguém quer, fica ali…”, ela iniciou seu desabafo após fazer uma publicação negando os boatos.

A atriz também fez questão de enfatizar que nunca recebeu uma investida do ator, que é apenas um amigo e colega de elenco: “Então, vamos esclarecer. 99% das pessoas entenderam que eu só disse que o José Loreto não deu em cima de mim. Apenas. Tem 1% que não entendeu isso, então, vamos desenhar”, disse Carol.