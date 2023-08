Presentão! José Loreto ganha joia especial de Ana Maria Braga: ‘Vou usar para sempre’

Durante o ‘Mais Você’, José Loreto se emocionou ao ganhar presente repleto de significado de Ana Maria Braga

O ator José Loreto ganhou uma homenagem durante sua participação no programa matinal da Globo, o Mais Você, desta quinta-feira, 3. Enquanto tomava café da manhã na companhia de Ana Maria Braga e conversava sobre a reta final da novela Vai na Fé, o artista foi surpreendido com um presentão especial da apresentadora!

Ana Maria encomendou uma joia repleta de significado para o ator: um colar com a gravação de um registro de José e sua filha, Bella, fruto do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento, que chegou ao fim em fevereiro de 2019. O artista ficou emocionado com a atitude da apresentadora e agradeceu o presente: "Que coisa linda, carregar a minha filha no peito”, disse.

José Loreto ganha joia especial de Ana Maria Braga - Reprodução/Globo

“Vou usar agora, para sempre", ele completou e se derreteu pela primogênita, que está com cinco aninhos: “Ela é minha parceira, minha melhor amiga, meu maior aprendizado. Parece que justifica tudo. Até meus tropeços valeram a pena porque eu tenho ela”, o ator se declarou para sua única herdeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Na sequência, José também se declarou para os colegas de elenco na novela da Globo: "É difícil desapegar. A gente fica um ano vivendo mais vivendo a vida do personagem do que a nossa. Nove horas no estúdio, estudando em casa. Mas eu tenho sorte de ter bons companheiros”, disse o ator, que se despede do personagem Lui Lorenzo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

José Loreto faz serenata para Carolina Dieckmann:

A atriz Carolina Dieckmann participou do Encontro desta quinta-feira, 03, e recebeu várias surpresas. Além de ter se emocionado com uma declaração da amiga Preta Gil, a loira também se divertiu cao ganhar uma serenata de José Loreto, seu colega de elenco em Vai Na Fé, que se declarou para a amiga na reta final da novela.