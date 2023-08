Carolina Dieckmann esclarece polêmica com José Loreto: “Não deu em cima”

Após rumores de flertes, Carolina Dieckmann quebra o silêncio e justifica decisão de se envolver na polêmica de José Loreto

Nesta quinta-feira, 3, a atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais para colocar um ponto final na polêmica envolvendo o ator José Loreto, que foi acusado de dar em cima da ex-BBB Eslovênia Marquês, comprometida com Lucas Bissoli. A loira explicou sua decisão de se envolver na discussão sobre os flertes do artista.

Carolina contou que decidiu se pronunciar sobre a polêmica, depois de ter seu nome envolvido entre as supostas investidas de Loreto: “A pessoa é envolvida em uma fofoca do nada, tenta sair da fofoca porque está feliz com o trabalho, porque está tudo certo, mas não consegue porque quando alguém quer, fica ali…”, ela iniciou seu desabafo após fazer uma publicação negando os boatos.

A atriz também fez questão de enfatizar que nunca recebeu uma investida do ator, que é apenas um amigo e colega de elenco: “Então, vamos esclarecer. 99% das pessoas entenderam que eu só disse que o José Loreto não deu em cima de mim. Apenas. Tem 1% que não entendeu isso, então, vamos desenhar”, disse Carol.

Ela ainda contou que não quis se envolver na polêmica com os ex-BBBS: “Eu não disse que o Zé não chamou a menina de gata, que o namorado não tem o direito de ficar chateado, que ela não tem o direito de ficar chateada, cada um fica chateado com o que quer”, disparou a artista, que interpreta Lumiar na novela ‘Vai na Fé’ da Globo.

“Eu apenas disse que a parte da fofoca que o Zé deu em cima de mim é mentira! Ele não deu em cima de mim. E eu não vou ver uma pessoa ser crucificada por uma coisa que ela não fez, eu sabendo que ela não fez, e mesmo assim não fazer nada. Não é sobre defesa, é sobre justiça. Beleza? Parou, né?”, completou Carolina, que é casada com Tiago Worcman.

Para finalizar o assunto, a artista fez uma brincadeira com seus seguidores e publicou uma selfie perguntando se estava ‘Gata’, assim como a mensagem que José Loreto enviou para Eslovênia e gerou polêmica. Após ser exposto pelo namorado da ex-sister, o artista se desculpou e contou que não sabia que ela era comprometida.

