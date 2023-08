José Loreto pede desculpas após dar em cima de Eslovênia: "Não sabia que namorava"

José Loreto pede desculpas nas redes sociais; ele explicou o que mandou para a namorada de Lucas Bissoli

O ator José Loreto pediu desculpas para Eslovênia Marques após fazer um elogio para a ex-BBB. Em um desabafo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (1), ele explicou que não sabia que ela namorava o também ex-BBB Lucas Bissoli.

"Jamais dariam em cima de uma pessoa com relacionamento. Vi uma foto da Eslovênia, não a conhecia nem sabia que namorava. Só chamei de gata, não pedi telefone, achei que era só um elogio", disse ele em um desabafo

O ator também esclareceu que foi até o perfil do estudante para se desculpar. "Não sabia que eles namoravam nem tenho obrigação de saber. Se ele se ofendeu ao ponto de me xingar e dizer que o que é meu está guardado... Com toda sinceridade, peço desculpas ao casal e desejo felicidade", finalizou.

Quem jogou o nome do ator na roda foi o próprio Lucas Bissoli. O ex-BBB disse que José Loreto, ator que está no ar em Vai Na Fé, foi quem deu em cima da sister. Vale lembrar que o galã há tempos atrás protagonizou uma situação polêmica nos bastidores da novela O Sétimo Guardião.

🚨VEJA: José Loreto se pronuncia após Lucas Bissoli expor que o ator fica mandando mensagens para Eslovênia:



“Eu jamais iria dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento (…) Só elogiei uma pessoa que achei bonita.”



pic.twitter.com/NZw6UKKl21 — CHOQUEI (@choquei) August 1, 2023

Lucas Bissoli expõe influenciador que dá em cima de Eslovênia Marques: ‘Nojento’

O ex-BBB Lucas Bissoli decidiu expor uma situação delicada em seu relacionamento com a modelo e influenciadora Eslovênia Marques. Logo após celebrar um ano e meio de namoro com a morena, ele usou as redes sociais na última quinta-feira, 27, para mandar um recado sincero a um influenciador que dá em cima de sua namorada.

Sem revelar nomes, Lucas mostrou que está revoltado com a falta de respeito do famoso: "1 ano e 6 meses de só alegria, mas a gente veio falar uma coisinha com vocês. Esse mundo que a gente está é nojento e principalmente nesse nosso meio. Tem muita gente cara de pau e sem caráter”, ele disparou em um vídeo ao lado da namorada.