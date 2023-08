Lucas Bissoli revela nome do famoso que dá em cima de Eslovênia Marques

Ator conhecido tem nome revelado pelo ex-BBB Lucas Bissoli após ele se incomodar com abordagens de famoso com sua namorada

Os ex-BBBs Lucas Bissoli e Eslovênia Marques continuam juntos após o BBB 22, mas nos últimos dias o ex-brother revelou um incômodo que tem tendo. Segundo o influenciador, um famoso estaria dando em cima da namorada, mesmo sabendo que ela é comprometida.

Após desabafar sobe a situação desagradável, Lucas Bissoli resolveu revelar o nome da pessoa para o jornalista Leo Dias. O ex-BBB então falou para o colunista que a pessoa que não respeita é José Loreto, ator que está no ar em Vai Na Fé e que tempos atrás protagonizou uma situação polêmica nos bastidores da novela O Sétimo Guardião.

Na época em que surgiram vários boatos de traição, o casamento dele com Débora Nascimento, atriz com quem teve uma filha, Bela Loreto, até chegou ao fim. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o artista falou abertamente sobre a situação.

"Minha vida, tudo à minha volta, desde a pandemia, o fracasso de uma novela e o sucesso, tem sido sempre muito intenso. Nem acho que é uma virada, é o ciclo natural, essa foi minha trajetória. Vou pezinho atrás de pezinho e acho que, correndo atrás, estando preparado, no momento certo as coisas vão acontecendo. E os meus tombos me serviram", comentou sobre as dificuldades enfrentadas. Leia a entrevista completa aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Bissoli (@bissolilucas)

Lucas Bissoli expõe influenciador que dá em cima de Eslovênia Marques: ‘Nojento’

O ex-BBB Lucas Bissoli decidiu expor uma situação delicada em seu relacionamento com a modelo e influenciadora Eslovênia Marques. Logo após celebrar um ano e meio de namoro com a morena, ele usou as redes sociais na última quinta-feira, 27, para mandar um recado sincero a um influenciador que dá em cima de sua namorada.

Sem revelar nomes, Lucas mostrou que está revoltado com a falta de respeito do famoso: "1 ano e 6 meses de só alegria, mas a gente veio falar uma coisinha com vocês. Esse mundo que a gente está é nojento e principalmente nesse nosso meio. Tem muita gente cara de pau e sem caráter”, ele disparou em um vídeo ao lado da namorada.

“Tem gente que interpreta o ‘mais forte que o mundo’. Tá achando o que irmão? Respeita o relacionamento alheio, cara. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter. O que é seu está guardado. O cara lá de cima não erra jamais", o ex-brother que ficou conhecido como Barão da piscadinha denunciou.

Eslovênia aproveitou para revelar mais detalhes sobre a situação constrangedora: “Só para vocês entenderem, é coisa de ficarem mandado DM, respondendo coisa, falta de respeito, mesmo. É Bizarro”, a ex-sister se mostrou incomodada com o assédio em suas redes sociais e concordou com o posicionamento do namorado.