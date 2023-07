José Loreto surge em cliques encantadores com a filha: "Meu eterno amor"

O ator José Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos de um ensaio fotográfico com a filha, Bella

José Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao compartilhar as fotos de um lindo ensaio fotográfico que realizou com a filha, Bella, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Nas fotos postadas no feed do Instagram feitas pelo fotógrafo Vinícius Mochizuki, o ator, que interpreta o cantor pop Lui Lorenzo na novela Vai Na Fé, da TV Globo, aparece todo sorridente e trocando beijos e abraçados com a herdeira.

Ao dividir os cliques encantadores, Loreto se declarou para Bella. "Meu eterno amor. Meu laço profundo. Meu nó inseparável. Cada vez que a vida me mostra que ela é apenas um sopro, mais eu quero viver o que há de melhor… e o meu melhor é estar com você", disse ele na legenda da publicação.

Os fãs do artista se derreteram nos comentários. "Que lindos", disse uma seguidora. "Lindas fotos! Bendito seja esse Amor entre pai e filha", escreveu outra. "Coisa mais linda. Parabéns pelo pai que você é. Um exemplo a ser admirado e seguido", falou uma fã. "Criança de sorte. É lindo ver o quanto de amor que emana entre esses dois", afirmo mais uma.

Terapia para lidar com término

Solteiro, após o término de seu relacionamento com Rafa Kalimann desde do início de janeiro deste ano, o ator José Loreto abriu o jogo em entrevista à GQ Brasil e confessou que precisou fazer terapia para lidar com o fim do namoro.

"Foi bem caótico, eu estava no início de um processo e no fim de outro. Um término de relação cheio de opinião, de achismos, de equívocos. É difícil. Sorte que eu estava muito atarefado, trabalhando muito, então acabou preenchendo esse vazio. Não tive muito tempo para olhar [a repercussão] e passei um pouco por cima, sabe?", comentou ele, revelando que recorre à terapia uma vez por semana para lidar com os ataques e os comentários indesejados que recebe na internet em torno da vida pessoal.