Ela cresceu! Filha de Duda Nagle surge gigante em cliques na praia com o pai

Duda Nagle se derrete ao compartilhar cliques inéditos de suas férias ao lado de Zoe, fruto da antiga relação com Sabrina Sato

Nesta terça-feira, 09, o ator e apresentador Duda Nagle encantou seus seguidores nas redes sociais ao abrir um pequeno álbum de fotos de suas férias na praia ao lado de Zoe. A pequena, que tem apenas cinco aninhos e é fruto do antigo relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato, roubou a cena ao aparecer crescida nos cliques com o pai.

Em seu perfil oficial no Instagram, Duda abriu um álbum com uma selfie na praia, onde ele e sua filha aparecem posando juntos. Zoe posa com um sorriso contagiante, mostrando toda a alegria de estar curtindo um passeio com o pai. Em outro clique, a pequena, conhecida por sua personalidade extrovertida desde pequena, exibe a língua.

Para finalizar o álbum, o papai babão compartilhou um clique da herdeira brincando na sala de sua casa. O galã de novelas, que se mudou após seu divórcio com a mãe da menina, mostrou que montou uma barraca de acampamento para ela brincar durante a estadia em sua nova residência: “Férias”, Duda legendou com discrição.

Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com o crescimento da menino e também por suas semelhanças com os pais: “Mistura de vovó Leda e papai Duda! idênticos!”, escreveu um admirador. “Que lindos. Ela é sua cara”, disse mais uma. “Lindos! Parabéns, é muito lindo ver como curte sua linda, Zoe”, elogiou outra. "Ela cresceu muito!", disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Vale lembrar que Sabrina e Duda colocaram um ponto final na relação após passarem mais de sete anos casados. Em março do ano passado, os apresentadores revelaram que decidiram dar um fim na união, mas que mantêm a amizade e a parceria na criação por conta de sua filha, a pequena Zoe. Desde então, a menina divide seu tempo entre os pais.

A apresentadora, inclusive, chegou a revelar que a primogênita se adaptou bem ao término dos pais: "Ela me pergunta: 'Mamãe, está tudo bem. Estou bem', 'Vamos para não sei onde? Esse final de semana como vai ser?'. A gente vai conversando e entendendo. O mais importante é a gente respeitar os nossos filhos”, disse a artista.

Sabrina Sato e Duda Nagle passaram Natal juntos:

No Natal, Sabrina Sato e Adriane Galisteu tiveram um encontro especial com suas famílias, já que são vizinhas e moram no mesmo condomínio. Duda Nagle, ex-marido de Sabrina, também esteve presente, celebrando com a filha Zoe e a família da ex. A apresentadora já havia mencionado que passariam a data especial juntos para garantir a felicidade da pequena; veja fotos.