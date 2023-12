Além de Duda Nagle, Sabrina Sato passa Natal com Adriane Galisteu

Em casa de campo, Sabrina Sato passa Natal com o ex, Duda Nagle, e também com Adriane Galisteu; entenda o que aconteceu com as apresentadoras

As apresentadoras Sabrina Sato e Adriane Galisteu se encontram no dia do Natal nesta segunda-feira, 25. As famosas reuniram suas famílias para uma festinha especial com direito a um Grinch vestido de papai Noel.

Na rede social, a loira compartilhou registros do momento e revelou que ela é vizinha da ex-BBB. As duas têm casas em um condomínio e aproveitaram a proximidade para celebrarem a data com mais animação.

"Papo de vizinhas…", escreveu Adriane Galisteu ao postar os cliques. O ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle, também surgiu nos registros. "Muito legal", falou ele que passou Natal com a filha, Zoe, e a família da ex.

Vale lembrar que a musa de Carnaval já havia dito que eles passariam a data juntos para não magoarem a herdeira. "Vamos juntar todo mundo, como a gente sempre juntou. Estava até combinando com o Duda nossa ceia. Vai estar toda a galera reunida. Depois que a gente ganha filho, aprende a não arrumar encrenca no Natal, a gente aprende o significado da união e de ver o lado bom de todo mundo", contou.

Duda Nagle posta foto com Sabrina

A filha de Duda Nagle e Sabrina Sato, Zoe, fez aniversário nas últimas semanas e ganhou uma festinha em família para celebrar seus 5 anos. No apartamento da mãe em São Paulo, os parentes se reuniram para comemorarem o dia da pequena.

Mesmo separados, o ator e a apresentadora aparecem juntinhos na mesa com a herdeira, que ganhou uma festinha com tema de circo e decoração com elementos rosas, mas também alguns pontos coloridos.

Com vários tipos de doce, Zoe apareceu se divertindo em meio a muito amor. A postura dos famosos foi bastante elogiada pelos internautas. "Parabéns gatinha! Muita saúde e sorte pra você, minha filhinha. Muitos anos de vida", escreveu Duda.