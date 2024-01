É a cara da mãe! Filha de Fabiola Gadelha rouba a cena em fotos

A apresentadora Fabiola Gadelha e a filha surgem com looks combinando e a semelhança física entre elas rouba a cena: ‘Duas lindas'

A apresentadora Fabiola Gadelha explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos com sua filha, Yarin, de 1 ano, fruto do casamento com Bruno Amaral. A estrela e a herdeira surgiram com looks combinando e a semelhança física entre elas chamou a atenção na web.

As duas apareceram com looks verde neon para curtirem um dia juntas. Nas fotos, Yarin mostrou toda a sua simpatia ao estampar um sorrisão no rosto.

A menina herdou os mesmos traços do rosto da mãe, incluindo seu olhar e o sorriso. Nos comentários do post, os fãs elogiaram mãe e filha. “Duas lindas”, disse um seguidor. “Belas princesas”, escreveu outro. “Tanta beleza”, comentou mais um.

O primeiro aniversário de Yarin

Fabiola Gadelha usou as redes sociais para compartilhar novas fotos da festa de aniversário da filha caçula, Yarin, fruto de seu casamento com Bruno Amaral, que aconteceu em abril de 2023. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta última terça-feira, 18, e ganhou uma festa luxuosa dos papais corujas. O evento, que aconteceu em um buffet em São Paulo, teve como decoração o tema de princesas, e algumas personagens animaram a comemoração.

Para a festa, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido rosa, com muito brilho, e uma tiara com uma coroa. Fabiola apostou em um vestido justo, da mesma cor. O papai e os irmãos de Yarin, Adrian e Ariel, também usaram looks no mesmo tom.

Ao compartilhar as fotos da festa, Fabiola agradeceu por proporcionar uma noite especial para a herdeira. "Um pouquinho da noite mágica que vivemos no niver da Yarin! Sentimos a presença do nosso Deus em cada momento! Sem palavras pra agradecer tanto amor e dedicação de uma equipe inspiradora!", escreveu ela.