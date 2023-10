Deborah Secco se derrete ao celebrar estreia da filha no teatro: “Minha estrela”

Maria Flor, filha de Deborah Secco e Hugo Moura segue os passos da mãe e se prepara para estrelar sua primeira peça de teatro

A atriz Deborah Secco usou as redes sociais neste sábado, 28, para dividir os bastidores de um momento especial na vida de sua filha, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com o modelo Hugo Moura. Com apenas sete anos, a pequena está se preparando para seguir os passos da mãe e estrear em sua primeira peça teatral.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz não conseguiu conter a emoção ao ver sua filha dar os primeiros passos na carreira artística: “Hoje é dia de trabalho para quem? Para a minha estrela, que vai estrear no teatro. Vai estrear como atriz no teatro, filha!”, a famosa se derreteu pela conquista da herdeira.

Na sequência, Deborah elogiou a maquiagem da pequena, que contou que fez a própria produção. Maria Flor também estava empolgada para mostrar seu figurino, mas a mamãe coruja preferiu fazer suspense sobre o traje eleito para a noite especial: "Não pode dar spoiler. Meu Deus, é hoje”, disse a famosa.

Para finalizar, a atriz contou que preparou uma surpresa para iniciar o dia da menina em clima de celebração: “Já ganhou uma cesta de café da manhã da mamãe em comemoração. Está animada?", perguntou a estrela. Em resposta, a pequena deu um grito para demonstrar sua empolgação em atuar como a mãe.

Deborah Secco celebra estreia de Maria Flor no teatro - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a pequena, que chegou ao mundo em 2015, é fruto do casamento de Deborah Secco e Hugo Moura. Mais de uma década mais novo que a artista, o ator e modelo já integrou o elenco de novelas da Globo e vive um relacionamento "negociado" com a esposa. Saiba mais detalhes sobre o marido de Deborah Secco.

