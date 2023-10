De biquíni fininho, Deborah Secco renova bronzeado na praia: "Lugar ao sol"

Deborah Secco aproveita dia na praia e renova seu bronzeado durante seu descanso; confira as fotos!

Nesta sexta-feira, 27, a atriz Deborah Secco curtiu um dia de descanso sozinha. Na praia, a musa decidiu renovar o seu bronzeado numa tarde de sol e aproveitou para dar boas-vindas ao fim de semana com grande estilo.

De biquíni preto fininho, a famosa exibiu seu abdômen trincado e deixou seus seguidores babando com o seu corpão. Ela também mostrou a vista maravilhosa de sua folga e aproveitou para celebrar sua diversão sozinha.

"A sexta que eu queria… Um lugar ao sol", disse Deborah na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para os cliques. "Maravilhosa", escreveu Sabrina Sato. "Uau delícia", enalteceu um. "Gostosa", disparou outro. "Tão amor da minha vida", declarou mais um. "Olha ela!!", disse seguidor. "A mulher mais linda do mundo", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Simaria Mendes rouba a cena com roupa de banho colorida

Na última quinta-feira, 26, a cantora Simaria Mendes também decidiu aproveitar seu dia na praia. Ignorando as críticas que recebeu nos últimos dias sobre exibir seu decote com roupas ousadas, a artista entrou em clima de TBT nas redes sociais e resgatou uma foto no mar.

A musa se destacou na paisagem azul ao surgir com roupa de banho colorida. De maiô, a irmã de Simone Mendes roubou a cena ao exibir suas belas curvas em grande estilo. A peça ainda contava com um recorte na barriga e um decote generoso. Para completar o look, ela apostou em um óculos escuros.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Simaria foi criticada por apostar em um look bem decotado para o aniversário de uma influenciadora milionária. A famosa não ficou quieta e rebateu os comentários negativo. A aniversariante também se pronunciou sobre o episódio, revelando se não gostou da roupa da artista.

