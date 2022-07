Chris Hemsworth faz antes e depois com a filha nos bastidores de 'Thor' e derrete a web

Paizão! Chris Hemsworth relembra a primeira vez da filha no set e mostra a pequena nos bastidores de 'Love and Thunder'

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 10h38

Chris Hemsworth (38) explodiu o fofurômetro na noite da última segunda-feira, 11!

Em cartaz com o novo filme da franquia Thor: Love and Thunder, o ator australiano decidiu prestar uma homenagem para sua primogênita, India Rose (10).

No Instagram, ele publicou uma sequência de duas imagens feitas nos bastidores da Marvel. O primeiro clique é dele, caracterizado como o Deus do Trovão, ao lado da pequena, que ainda era um bebê.

E, a outra foto -que realmente derreteu os internautas-, era dos dois gravando uma cena para o longa que ainda está nos cinemas! Isso porque o filme marcou a estreia da menina como atriz, interpretando a filha do vilão Gorr.

“Here’s two pics of me and my daughter. One was the first time she was on set 11 years ago, the other is the most recent on Thor: Love and Thunder. She’s my favorite superhero”, escreveu o irmão de Liam (32) na legenda.

O que quer dizer: “Aqui estão duas fotos de mim com a minha filha. Uma foi da primeira vez que ela esteve no set, 11 anos atrás. A outra é mais recente em Thor: Love and Thunder. Ela é minha super-heroína favorita”.

Vale lembrar que os outros herdeiros de Hemsworth, os gêmeos Sasha e Tristan (8), também participaram de Love and Thunder. Eles compartilham o papel da versão infantil de Thor.

Confira os registros de Chris Hemsworth com sua filha, India Rose, nos bastidores de Thor: