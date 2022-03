Filhos de Chris Hemsworth se vestem como Thor para aniversário e encanta fãs da Marvel

O ator Chris Hemsworth compartilhou foto dos filhos gêmeos, Sasha e Tristan, fantasiados como Thor

Redação Publicado em 21/03/2022, às 09h53

O ator australiano Chris Hemsworth (38), o Thor dos filmes da Marvel, deixou os fãs de heróis apaixonados ao compartilhar um clique raro dos filhos gêmeos, Sasha (8) e Tristan (8).

Os bebês encantaram a web ao aparecerem fantasiados como Thor, Deus do Trovão, no aniversário de 8 anos deles.

“Feliz aniversário de 8 anos para meus meninos! Se você está perguntando se eles podem usar qualquer outra roupa de super-herói além de Thor, a resposta é não”, brincou o loiro.

O artista, que é é casado com a atriz Elsa Pataky (45), também é pai de India Rose Hemsworth (9). De volta a Austrália, Chris Hemsworth costuma publicar vídeos e fotos dele divertindo-se com a família.

Chris Hemsworth compartilha foto dos gêmeos, Sasha e Tristan, vestidos de Thor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Chris Hemsworth é confirmado como Thor em 'Amor e Trovão':

Chris Hemsworth retorna como Thor, no quarto filme do herói: Amor e Trovão. O elenco conta com Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale como o vilão, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, enquanto Russell Crowe também participa como Zeus.

O filme está marcado para estrear nos cinemas em 7 de julho de 2022.