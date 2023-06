Cesar Tralli se derrete ao paparicar a filha durante café da manhã

Cesar Tralli se derrete ao mostrar café da manhã com a filha, Manuella Tralli, em sua casa

Na última segunda-feira, 26, o jornalista Cesar Tralli surgiu em suas redes sociais tomando um belo café da manhã ao lado de sua herdeira, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro, que irá completar quatro anos no próximo dia 12.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, e do Edição das 18h, da GloboNews publicou uma foto curtindo o momento matinal com a filha, em sua casa em São Paulo, e se derreteu.

“Começar a semana assim é uma benção, né não? Logo cedo a gente bate um papinho, troca um chamego e conta umas estórias. Jogo rápido. Mas que reverbera o dia todo de tão bom… Boa semana pra você. Com muita energia boa”, disse ele na legenda do clique.

Os comentários foram inundados por elogios à família."Um exemplo e uma referência do bom jornalismo. Orgulho para o Brasil! Filho bom, esposo dedicado e pai maravilhoso! Grande admiração e respeito por você, César Tralli!!”; “Vi a Manu no restaurante Sábado, ela é uma criança muito simpática e afetiva com as outras crianças" e "Cara do papai! Uma fofura" , foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores do jornalista.

Há poucos dias, Cesar Tralli recebeu a visita especial de sua filha, Manuella, nos estúdios da Globo em São Paulo. O comunicador contou para os seguidores que a herdeira pediu para vistar o trabalho do papai e ficou extremamente feliz ao conhecer a redação emissora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CESAR TRALLI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

DIA MAIS QUE ESPECIAL!

Na última sexta-feira, 23, Ticiane Pinheiro reuniu os familiares para comemorar o aniversário de quatro anos de sua filha caçula, Manuella Tralli. Os papais decidiram antecipar a comemoração para que todos os amigos da garotinha pudessem comparecer.

"Estamos indo para a festinha da Manu. Na verdade, o aniversário dela é em 12 de julho, mas decidimos antecipar a comemoração porque a escola dela termina as aulas semana que vem, então resolvi adiantar para que todos possam comparecer", revelou Tici nos Stories do Instagram.

Para o evento que ocorreu em um buffet em São Paulo, Manu surgiu com um vestido lilás e verde, imitando os trajes da princesa. Já Rafa elegeu um tomara que caia turquesa e florido. Por sua vez, Ticiane apostou em um conjunto cor de rosa de calça, top e blazer.

Sorridente, a aniversariante do dia posou para vários cliques ao lado dos pais e da irmã Rafaella Justus. Quem também marcou presença no evento foi Vera Viel acompanhada de sua caçula, Helena, além disso, Sabrina Sato, aproveitou a ocasião para posar com sua herdeira, a pequena Zoe.