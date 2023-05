Cesar Tralli muda a rotina para visitar escola da filha: "Voltar a ser criança"

O jornalista Cesar Tralli encantou os seguidores ao mostrar a visita que fez na escola da filha, Manuella

Cesar Tralli(52) precisou fazer uma alteração em sua rotina para curtir um momento especial com a filha, Manuella (3), fruto de seu relacionamento com Ticiane Pinheiro (46).

O apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, foi até a escola da herdeira para ser um "contador de estórias". Em seu Instagram, ele postou duas fotos em que aparece de terno e gravata, sentado no chão ao lado da menina, que está bastante sorridente.

Na publicação, ele revelou que acabou trocando sua tradicional marmita por uma barra de cereal para poder passar um tempo com Manu, e confessou que o momento fez com que ele voltasse a ser criança.

"Breve Contador de Estórias. Hoje foi aquele dia todo especial em que troquei a consagrada marmita por barra de cereal e corri até a sala de aula da Manu… Com a galerinha do maternal, experimentei aquela sensação maravilhosa de voltar a ser criança por alguns -eternos- minutos. Muito amor envolvido", disse o jornalista na legenda.

Nos comentários, Ticiane se derreteu pelo momento. "Amo muito vocês! Que sorte ela ter um pai que se desdobra para vê la feliz!", disse a apresentadora.

Confira as fotos de Cesar Tralli na escola da filha, Manu:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Surpresa especial para a mãe

A filha caçula de Ticiane Pinheiro, Manuella, fez uma surpresa especial para a apresentadora neste último domingo, 14, Dia das Mães. Já frequentando uma escola bilíngue, a herdeira de César Tralli surpreendeu ao aparecer cantando em inglês.

Toda arrumada para festejar a data, a pequena deu um show de estilo ao aparecer com um look de frio fofo e usando um laço na cabeça. Sentada no chão, Manuella surgiu com um violão e cantando para a mãe. "'I Love my Mommy'. Acordei no Dia das Mães com essa declaração de AMOR. 'Eu te amo mamy'", compartilhou a apresentadora o vídeo cheio de amor.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!