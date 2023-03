Cecilia Malan exibe foto inédita da filha, Olímpia, na casa da família

Filha de Cecilia Malan esbanja fofura ao ser fotografada com a expressão de 'pensativa' em casa: 'Perfeita'

A jornalista Cecilia Malan (39), que é correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra, agitou as redes sociais nesta terça-feira, 14, ao mostrar uma nova foto de sua filha, Olímpia, de 3 anos. A estrela registrou um momento em que a filha ficou pensativa no chão da casa da família.

Na legenda, ela brincou: “Mood do dia”. Nos comentários, os fãs elogiaram a filha da jornalista. "Perfeita”, disse um seguidor. “Olhos de Malan”, afirmou outro. “Que graça!”, declarou mais um. “Alerta de fofura”, comentou mais um.

Olimpia é fruto do relacionamento de Cecilia com o francês Pierre Antoine, de quem a jornalista se separou há alguns anos.

++ Murilo Benício e Cecilia Malan aparecem juntos pela primeira vez em foto com os amigos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cecilia malan (@cissamalan)

Semelhança física de Cecilia Malan e Olímpia

Há pouco tempo, a jornalista Cecilia Malan encantou os seus seguidores nas redes sociais ao mostrar uma nova foto com a filha, Olimpia, de 3 anos. A mamãe coruja mostrou uma foto com a herdeira no seu colo e a semelhança entre elas chamou a atenção.

As duas tem o corte de cabelo parecido e as mesmas linhas no rosto. “Nunca deixe de ser criança, filha! Iguais ou muito iguais?”, disse ela na legenda.

Então, os fãs concordaram e elogiaram a semelhança delas. “Muito iguais! Essa carinha de Olimpia dá vontade de agarrar”, contou uma seguidora. “Lindezas e idênticas”, comentou outra. “A cara de mamãe”, escreveu mais uma.