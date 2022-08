Filha de Cecilia Malan faz charme em nova foto inédita

Correspondente da Globo em Londres, Cecilia Malan explode o fofurômetro das redes sociais ao mostrar nova foto da filha, Olivia

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 11h52

A jornalista Cecilia Malan (39), que é correspondente da Globo em Londres, encantou seus seguidores neste domingo, 7, ao mostrar uma nova foto da filha, Olimpia (3). Ela registrou um momento da filha fazendo charme com look amarelo.

Na legenda, a mamãe coruja brincou: “Todos nós vivemos em um submarino amarelo”. Nos comentários, os fãs elogiaram a menina. “Que linda”, disse um seguidor. “Fofura”, afirmou outro. “Nossa, como ela cresceu! Linda igual a mãe”, afirmou mais um.

Olimpia é fruto do relacionamento de Cecilia com o francês Pierre Antoine, de quem a jornalista se separou há alguns anos.

Murilo Benício e Cecilia Malan?

Há poucas semanas, os nomes de Murilo Benício (50) e Cecilia Malan deram o que falar nas redes sociais. Isso aconteceu por causa de uma pista que o apresentador Luciano Huck deu sobre o novo namoro do ator, que participou do Domingão com Huck.

Ao agradecer pela presença do artista no palco da atração, Huck contou que Murilo namora em Londres, que é a cidade onde Cecilia mora. “Vou reforçar que ele estar aqui hoje é uma declaração de amor, de amizade que eu estou recebendo hoje”, disse ele, e completou: “Porque ele é um ermitão. Ele sai só para gravar e vai namorar lá em Londres quando pode. Mas eu falei: Murilo, com esse sucesso de Pantanal, vem aqui fazer um carinho no amigo, ao vivo”.

Vale lembrar que Murilo Benício e Cecília Malan são apontados como um casal desde dezembro de 2021, mas nunca assumiram um possível relacionamento.

