Carmo Dalla Vecchia revela amor do filho pela música de Angélica: ''Só ela para alentar''

O ator Carmo Dalla Vecchia compartilhou um clique fofo com o filho e comentou sobre a rotina dos dois

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 14h51

Carmo Dalla Vecchia (50) surpreendeu os seus seguidores nesta quinta-feira, 2, ao revelar o amor do filho, Pedro (3), pela música Vou de Táxi, de Angélica (48).

No perfil do Instagram, o ator comentou sobre uma cena do herdeiro durante a manhã e comentou sobre a canção.

"03:30 da manhã acordou querendo brincar. Voltou a dormir. Manhã cedo, teste de covid nele, negativo, mas na farmacia viu balão laranja e pediu balão em formato de coração vermelho, achei… ufa! Mas chorou que queria maior. Achei um grande, mas era pink. Levei pra escola pediu pra escutar três vezes consecutivas Vou de Taxi, mas se eu canto junto ele pede pra eu parar que quer escutar somente a voz da Angelica, chegou na escola com os balões no formato de coração mas no caminho perguntou se eu havia pegado o pink também, lembrei que não afinal ele havia dito que só queria levar os outros", escreveu ele na legenda.

Na sequência, ele agradeceu a antiga cantora pelo 'momento' com o pequeno. "Nesse momento de caos total só a musica da querida @angelicaksy pra me alentar mesmo. Muita energia num único ser! Querida prima @anapaulascopel se prepara!", completou.

E claro que a apresentadora comentou a publicação de Carmo. "Fiquei sabendo @carmodallavecchia …, quero muito cantar vou de táxi com essa fofura", contou ela.

