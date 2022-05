Carmo Dalla Vecchia posta selfie fofa com o filho, Pedro, e arranca elogios: ''Que lindos''

O ator Carmo Dalla Vecchia encantou os seguidores ao dividir selfie com o filho, Pedro

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 14h51

Fofura em dose dupla!

Carmo Dalla Vecchia (50) atualizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 18, com um clique inédito com o filho, Pedro, de 3 anos.

Os dois posaram para uma selfie descontraída e derreteram o coração dos seguidores, que não pouparam elogios.

Na imagem, o pequeno exibe o seu pézinho para a câmera. "Deixa eu ver se tem chulé aqui", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

"Que lindos", disse uma internauta; "Como não amar essa dupla", declararam outra; "Que gracinhas", comentou uma terceira; "Pé de bisnaguinha, papai!", disparou mais uma.

CONFIRA A SELFIE DE CARMO E PEDRO