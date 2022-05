Carmo Dalla Vecchia explode o fofurômetro ao mostrar reação da mãe com corte de cabelo do neto

O ator Carmo Dalla Vacchia derreteu o coração dos seguidores ao exibir a conversa com a mãe, Marlene

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 14h53

Carmo Dalla Vecchia (50) aqueceu o coração dos seus seguidores ao compartilhar um momento encantador em família.

O ator de Cara e Coragem mostrou a reação da mãe, Marlene Dalla Vecchia, com o novo corte de cabelo do neto, Pedro (3), e explodiu o fofurômetro.

Em um áudio, a vovó coruja rasga elogios para o pequeno. "Oi, Pedro! Que lindo que você ficou. O menino da vovó, amado. Deixou cortar o cabelo direitinho?", questionou ela. Já em outra mensagem, ela continua. "Parabéns, Pedro. Tá muito bonito o seu cabelo, você é lindo, amado da vó", disse.

E claro que o artista se derreteu com a cena entre vó e neto. "Quero ser um avô igual a ela que fala e ri sozinho com a foto do neto", escreveu ele na legenda.

Os admiradores não pouparam elogios para o trio. "Que delícia de avó!", "Muito lindo", "Vovó tem razão, Pedro ficou lindo", "Que fofura", dispararam.

CONFIRA O CORTE DE CABELO DE PEDRO