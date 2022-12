Carmo Dalla Vecchia posta foto com os filhos: 'Irmãos'

O ator Carmo Dalla Vecchia compartilhou uma foto rara ao lado dos filhos

O ator Carmo Dalla Vecchia (51) publicou uma foto rara ao lado do filho, Pedro (03), fruto de seu relacionamento com João Emanuel Carneiro (52), e o filho sócio-afetivo, Enzo Binato.

Na imagem, aparece deitado em uma cama. "Quando os irmãos se juntam para jogar videogame", escreveu o ator na legenda da publicação.

Carmo Dalla Vecchia já comentou sobre a sua relação com Enzo em entrevista ao G1: "Ele é meu filho sócio-afetivo desde que tinha uns 10 anos e hoje ele tem 15. Sou amigo da mãe dele desde a adolescência. Nos escolhemos como pai e filho e participo da vida dele. Viajamos juntos, aconselho, puxo orelha, vou ao seu terapeuta", revelou.

Nos comentários, seguidores enviaram elogios para a família. "Vocês são perfeitos. A base para um mundo melhor", disse uma internauta.

"Que foto linda, vocês são incríveis", comentou outra. "Simplesmente lindos", escreveu uma terceira.

Carmo Dalla Vecchia criticou Fifa por sediar Copa no Catar: "convidados são intimidados"

O ator Carmo Dalla Vecchia criticou a escolha da FIFA de deixar que a Copa do Mundo fosse sediada no Catar, país conhecido por ter uma política homofóbica.

Assumidamente homossexual, Dalla Vecchia fez um vídeo questionando diversos pontos e publicou no Instagram.“Você iria a uma festa onde não é bem-vindo e onde pessoas como você não são bem-vindas? Onde os convidados são intimados a se calarem? E se o anfitrião dessa mesma festa te tolerasse, te suportasse, desde que você se condicionasse ao que eles chamam de cultura? E isso é sobre ir contra características básicas do seu estar no mundo?”, iniciou ele.

“E se você soubesse que antes de chegar, e após sair, desta mesma festa irão hostilizar pessoas por amarem do mesmo jeito que você ama? É isso que está acontecendo agora na Copa do Mundo no Catar, a primeira conta no Oriente Médio. Consideram que homossexuais, como eu, têm danos mentais, ou seja, ser gay, lésbica, trans, no Catar, dá cadeia e é altamente reprimido”, continuou.